Si segnala la necessità di intervento urgente per potatura alberi e taglio erbacce in lungotevere dante 310.Alcuni rami spezzati potrebbero cadere sulle macchine e peggio ancora sui pedoni.I rami degli alberi arrivano quasi alle case e inoltre l'erba alta delle aiuole potrebbe diventare rifugio per animali.E' necessario intervento urgente