Buongiorno, poi chiudono i "nasoni" per evitare che l'acqua vada sprecata. Bene ci troviamo a Casalbertone, in via Giuseppe Arimondi di fronte al civico 12, la perdita che vedete in bella mostra e li da più di un mese e da diverse segnalazioni all'Acea che ancora non si è presa la briga di intervenire. cosa altro aggiungere ??? le foto dicono tutto.