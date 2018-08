Perdita d'acqua a Tor Marancia

All'altezza della rotatoria di fronte al civico 13 di Viale Moliere, da domenica 12 agosto 2018 c'è una fuoriuscita d'acqua direttamente dall'asfalto. Ho segnalato il guasto al numero verde dedicato dall'ACEA 800130335 domenica 12 nel pomeriggio, lunedì 13 nel tardo pomeriggio. Martedì sera sono venuti gli operai ed hanno messo i cartelli di non sostare il giorno 17 agosto. Il 17 agosto non è venuto nessuno e la sera stessa ho fatto una terza segnalazione. In data 22 agosto fatta la quarta segnalazione. Altri condomini hanno fatto la segnalazione. Ad oggi 24 agosto ore 09:30 nessuno si è visto. Alla faccia delle fontanelle "nasoni" ancora chiuse per risparmiare acqua e non sprecarla.