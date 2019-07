Perché non si vuota il cassonetto dell'umido?

Da questa notizia: http://www.romatoday.it/social/segnalazioni/ancora-immondizia-purtroppo-6806787.html è passata un'altra settimana. Poco dopo la pubblicazione del video (chissà se proprio grazie a Roma Today) sono venuti a pulire. Hanno un fatto un lavorone, due operatori più un camion per quasi un'ora, raccogliendo sacchetti, pulendo con pale, rastrello e scopa. Veramente complimenti a queste persone e tanta solidarietà per il lavoro che sono costretti a fare (e potrebbe essere risparmiato). Però non erano attrezzati con il sollevatore e quindi non potevano vuotare i cassonetti pieni. Va bene, pazienza, almeno hanno pulito tutto. Da allora passano regolarmente i camion per vuotare i cassonetti, tutti, tranne quello dell'umido. I sacchetti in fondo al cassonetto sono li da quasi un mese. Potete immaginare la puzza. Ammetto la mia ignoranza, ci sarà sicuramente un problema molto al di spora di me che io non arrivo a capire. QUALCUNO MI VUOLE SPIEGARE PER FAVORE PERCHE' NON SI PUO' PORTARE VIA QUELLO SCHIFO? Siamo in estate, i rifiuti umidi fermentano molto rapidamente. La puzza si diffonde per decine di metri, si spera solamente di essere controvento.