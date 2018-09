Pedonalizzazione di un tratto di Via Flavio Stilicone

Mi sembra veramente assurdo pedonalizzare un tratto di strada di Via Flavio Stilicone compresa tra Via Calpurnio Fiamma e Via Ponzio Cominio circa duecento metri praticamente senza negozi (presenti negozi tutt'ora sotto sequestro per occupazione abusiva) con quei soldi come si evince dalla foto si poteva manutenere il verde riparare le buche e fare altri servizi per migliorare il quartiere, ma fenomeni del 7 municipio Roma Capitale hanno deciso di chiudere quel tratto di strada con grosso aggravio alla viabilità. Ora penso che verranno da tutta la città a vedere questa meravigliosa opera e i tour operator faranno visite guidate per turisti, ma che cosa hanno nel cervello questi grandi pensatori di opere inutili presenti nel municipio?