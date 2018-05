Parco Giochi Bambini comunale "in prestito" a privati?

Zona Barcaccia - Ponte Linari ( Tuscolana ), avevamo un arredo con giochi, con castello, scivoli, altalene, dondoli. Vandali ed incuria lo hanno rovinato, qualche generoso cittadino ha provato a sistemarlo a spese proprie ma il Comune ne ha comunque valutato la rimozione per pericolo di incidenti. Il Comune, aveva dichiarato di farsi carico della manutenzione di quel parco giochi per poi ripristinarlo oppure sostituirlo. A distanza di qualche mese, il nostro parco giochi ( castello, scivoli, dondoli, ecc..) è in bella mostra in agriturismo privato ( "regalato" questa è la dichiarazione dei titolari dell'agriturismo! Da chi ? Come? ) mentre i nostri bambini si ritrovano solo un mucchio di terra incolta e polverosa su cui a malapena fare qualche passeggiata. Desideriamo urgenti chiarimenti.