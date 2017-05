Pappagallino smarrito

Qualche giorno fa ho smarrito il mio pappagallino calopsitta, alcune persone se lo sono ritrovaro in casa ma non l'hanno trattenuto in zona via Conca d'Oro a Roma.. Ha 4 mesi o poco più, è un ancestrale e in questo momento molto spaventato dalla vita fuori. Si chiama Bowie, è capace di fischiettare il suo nome e alcuni versi come la famiglia addams. Sta girando per entrare in qualche casa, forse in cerca di me o di sicurezza umana per cibo e acqua com'è abituato. È grigio chiaro con ali grigio-scure e una striscia bianca su entrambe le ali. Il viso è giallo-grigio con scocche chiare arancioni, una piccola crestina contraddistingue questa specie. Vi prego di segnalarmi se cerca contatto in qualche casa e trattenerlo nel caso, il mio contatto è Simona Palazzo. mail: simona_palazzo@hotmail.it - 3398492510 - segnalato presso ENPA. Ringrazio la comunità.