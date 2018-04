Oltre il giardino

Non bastando le buche abbiamo ora anche il problema dell'erba alta che non viene tagliata. Proprietari di animali preoccupati per le zecche; gli automobilisti che negli incroci dove vi sono piante e nelle rotatorie sono impossibilitati a vedere per l'erba altissima che di fatto impedisce la visuale per cui si è costretti ad "affacciarsi" nell'incrocio rendendosi pericolosi. Siamo proprio alle battute finali. Un consiglio comunale che pensa a blindare gli scranni della sua aula piuttosto che decidere cose più importanti. Che dire di più.