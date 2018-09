Un incivile oltre a buttare rifiuti ingombranti per strada si è divertito anche a posizionarli in mezzo al marciapiedi così da ostacolare il passaggio di pedoni, passeggini e persone in carrozzella. Cosa altro dire se non che oramai oltre all'inciviltà anche l'arroganza è di casa! Tanto sanno perfettamente di rimanere impuniti!