Il problema non è solo la frequenza nel ritiro dei rifiuti da parte dei mezzi dell'AMA, ma i rifiuti che rimangono per terra e sopratutto nei marciapiedi, a volte ostacolo per sedie a rotelle per handicap e passeggini di bambini, oltre all'odore nauseante. Dopo il passaggio dei mezzi AMA, non vi è nessuno che passa per prelevare manualmente quanto rimasto. Andrea P.