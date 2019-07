Degrado e rifiuti a Monteverde

Questa la situazione a Monteverde stamane. Il bel quartiere residenziale, con affitti altissimi, è trattato in questa maniere. Sono cresciuta Monteverdina, mai visto un degrado tale. Gli spazzini non si vedono da anni, i marciapiedi sono divelto dagli alberi non curati e lasciati al loro decoroso naturale, la massa informe e dall'odore nausebondo accanto i cassonetti, cresce in maniera esponenziale. Nel frattempo mi è giunta la bolletta del AMA che chiede il pizzo (perché giusto questo può essere definito oramai) ed io mi rifiuto di pagarlo. Tutti i cittadini romani dovrebbero rifiutarsi di pagare un servizio inesistente. E per quel che riguarda gli alberi, aspettiamo che crollino uccidendo qualcuno?