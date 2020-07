Mobilità elettrica e degrado della città

Davanti alla zona di ricarica per le macchine elettriche hanno tagliato un grosso ramo ovviamente caduto per l’incuria del nostro servizio giardini, e purtroppo hanno lasciato tutti i rami e i tronchi nell’area dedicata alla ricarica. Persone come me che hanno comprato la macchina elettrica per essere eco sostenibile come ci tiene tanto la nostra Sindaca, deve andare in altre zone per ricaricare la macchina. Ma vi sembra possibile? Bastava un semplice camion dell’Ama per portare via i rifiuti. Chissà quando potrà ricaricare la macchina senza perdere del tempo in altri quartieri