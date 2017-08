Miasmi estivi nella Valle Galeria

Estate tormenta quella della Valle Galeria. Per buona parte del mese di Agosto abbiamo constatato che nei vari gruppi social della zona ci sono state innumerevoli segnalazione su miasmi insopportabili. Nel mirino dei residenti la fattoria Lattesano rea di co che tuttavia si è difesa con un comunicato stampa apparso (e scomparso?) sulla pagina facebook forse non autorizzata ma tuttora visibile sul gruppo piana del sole (https://www.facebook.com/groups/207212305958067/permalink/1655485847797365/) una delle zone più colpite dai terribili odori.

Commenti molto duri da parte dei cittadini al comunicato del presunto Ufficio stampa della Fattoria Latte Sano che dal canto suo chiama in causa la discarica di Malagrotta. In mezzo a questo da notare il solito sciacallaggio politico che questa volta non trova davvero alcun senso, il tutto mentre nella Valle Galeria non si respira!