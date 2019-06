Mi piacerebbe continuare a fare la differenziata

In via Suvereto a Roma come ogni appuntamento estivo abbiamo l'immondizia che ci assale, cerco nel mio piccolo di fare al meglio la differenziata, imponendola anche ai miei figli, ma quando vado per buttarla nell'apposito cassonetto trovo per esempio la plastica esplode, e sopratutto tutto intorno non viene piu raccolta l'immondizia della indifferenziata, creando cumuli di sporcizia. Ma come spiego a mio figlio di sette anni che gli impongo la differenziata quando vede tutta quella situazione?