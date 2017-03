Metro B1, fermata Libia: quelle strisce bicolori

Da diverse settimane, nella metro B1 fermata Libia alcune zone comprese tra la banchina (direzione Laurentina) e le scale/gli ascensori sono transennate con strisce bicolori e interdette al passaggio; in un punto c'è addirittura posizionata una sedia da scrivania nera, come è visibile dalle fotografie. Mi domando: come mai sono lì, abbandonate e nessuno fa niente da settimane? Tra l'altro, quale sarebbe l'impedimento che ha portato a questa bizzarra creazione semi-artistica? o sono un gentile invito delle metropolitane romane a praticare il celebre 'gioco del limbo' e mantenerci così tutti più in forma? Tra l'altro i passeggeri sprovvisti di biglietto in uscita continuano, da anni, ad aprire di forza il cancello che dovrebbe restare chiuso e non c'è alcun tipo di controllo - tanto meno sanzione! Buona vita.