Metro B Quintiliani, monitor accesi ma la chi li controlla?

All'interno della fermata Stazione Quintiliani della Metropolitana Linea B, a qualsiasi orario, mattina pomeriggio o sera, il gabbiotto della sorveglianza è incustodito. I monitor, come si vede dalle foto, sono tutti accesi, ma peccato che non ci sia MAI nessuno che li controlli. Per chi conosce la zona, sa perfettamente che si tratta di una fermata collocata in un punto completamente isolato ed ad alto rischio. Queste foto sono state scattate alle 9 di mattina, ma in qualsiasi altro orario della giornata, la situazione sarebbe stata la medesima.