Questa è Roma- via di Vigna Girelli alla riapertura dopo la quarantena. Marciapiedi impraticabili con vegetazione che impedisce il passaggio e rischio insetti. Non basterebbero altri sei mesi di blocco per bonificare la città.