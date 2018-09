Come si può chiaramente vedere dalle foto, il suddetto marciapiede è infestato dalle erbacce risultando così impraticabile dalle persone che, per passare, sono costrette a scendere in strada in mezzo al traffico. In un punto, lungo il bordo della strada, è riuscito a crescere addirittura un albero. La cosa più sconcertante è che di fronte vi è il comando dei vigili urbani del IX municipio!