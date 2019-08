Malfunzionamento altoparlanti cancelli

Buongiorno, mi chiamo Patrizia Larese, vi scrivo per fare una segnalazione. Ieri mi trovavo al mare, sulla spiaggia ai cancelli tra la residenza del Presidente e Torvaianica. Stavo passeggiando sulla battigia quando all'altezza del secondo cancello mi è venuta incontro una bambina di 5 anni che, con occhi impauriti, si è rivolta a me perché non trovava più la zia. Ho preso la bambina per mano ed ho iniziato a chiedere alle persone che stavano lì vicino se la conoscevano. Un signore è venuto in mio aiuto ed insieme siamo andati con la piccola dai bagnini per chiedere se potevano fare un annuncio agli altoparlanti della spiaggia. Ci è stato detto che gli altoparlanti non funzionano. Fortunatamente di lì a poco la bambina ha ritrovato la famiglia, altrimenti avremmo chiamato i carabinieri. Penso che sia inaccettabile che gli altoparlanti di una spiaggia lunga 10km siano fuori uso. In casi di emergenza come questo, se non si fosse concluso positivamente in poco tempo, sarebbero dovuti intervenire i carabinieri quando con un semplice avviso al megafono la famiglia della bambina poteva essere avvertita. In ogni caso questo è solo un esempio di emergenza. Vi chiedo cortesemente di inoltrare questa segnalazione alle autorità competenti. Grazie per l'attenzione e per ciò che potrete fare, cordiali saluti Patrizia Larese