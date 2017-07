Da poco spento un violento incendio a San Basilio Via Gigliozzi in un complesso di roulote e case mobili ,abitate da persone stanzali della zona. L'incendio violentissimo e' stato contenuto da numerose squadre dei VVFF e volontari, con riscio esplosioni, vista la presenza di bombole di gas da cucina del campo. La zona e' stata isolata, e presidiata dai Carabinieri. Intervenuti per lo spegnimento 2 elicotteri . Permane nell'aria un acre odore di plastica che prende alla gola.