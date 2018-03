Le voragini di via Zotti e l'inciviltà dell'essere umano

Buongiorno, vi scrivo per denunciare ciò che accade ad Ostia e più precisamente a via Antonio Zotti 15. Purtroppo questa strada è ormai da alcuni anni infestata da "voragini" che al momento rimangono in uno stato di forte abbandono. Lunedì scorso hanno deciso, dopo un intervento dei vigili, di recintare le voragini presenti limitando così l'accesso sia alle abitazioni che all'Eurospin. Oltre al fatto che non siamo ancora in grado di avere aggiornamenti sulla reale situazione e il grado di pericolosità, non sappiamo ancora se e quando verranno effettuati gli interventi che risolveranno definitivamente tale situazione. Al momento nessuno fornisce informazioni. Dal giorno in cui sono state messe le recinzioni ci troviamo in un far west: gente che parcheggia davanti al cancello automatico e ci impedisce di entrare, gente che con macchine piccole e SUV sale sul marciapiede e parcheggia dove è chiuso.... Le liti ormai sono all'ordine del giorno, con gentaccia incivile che sfodera presunte invalidità, gente che NON HA VISTO le recinzioni o i marciapiedi sui quali sono saliti. E' una vergogna!!! I viigili? Sono stati chiamati, hanno stazionato sotto per un po', e tra chi svogliato e chi invece ligio al dovere ha fatto una sola multa..... Le foto e il video possono darvi un'idea... Sarebbe bello vedere tutti questi "gentili signori del far west" ripresi in tutta la loro mediocrità. Grazie per avermi ascoltata e se avrete la voglia di darci voce (e qualche video) ve ne saremo grati. Monica Fiorito