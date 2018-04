Le farfalle romane volano ai campionati di ritmica. Reginette d’Italia grazie alla splendida esibizione. Greta e Flaminia le farfalle romane volano al campionato tricolore di ginnastica ritmica che è andato in scena ad Atri , in provincia di Teramo. Le due ginnaste portacolori della scuola romana Sporting Roma, , hanno conquistato l’oro nella specialità corpo libero in coppia .