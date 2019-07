Le botticelle scavalcano la Sindaca

Roma, Piazza di Spagna, ore 14.30, gradi 36 (reali, ma percepiti, probabilmente, molti di più). In beffa all’ordinanza della Sindaca Raggi, i proprietari delle famose carrozzelle romane sostano in mezzo alla pizza indisturbati, in attesa di nuovi clienti, dalle 9 di mattina. Ma non doveva esserci il divieto per le botticelle di circolare fino alle 18.00 e, in generale, sopra i 30 gradi?Ma non dovevano essere salvaguardati i cavalli e la loro salute? Ma non si era detto “basta con questa barbarie”? Chi pone queste domande ai vigili e alla polizia presenti sul posto ottiene solo risposte confuse. Le forze dell’ordine sono infatti alle prese con i turisti che, inarrestabili, tentano la seduta sugli scalini della piazza, e questo occupa tutta la loro attenzione. Alcuni di loro pensano che il divieto sia dai 35 gradi in su, altri ritengono salutare che i cavalli stiano ricoperti di coperte, sella e corde di vario tipo, in mezzo alla piazza rovente. Altri ancora semplicemente non rispondono. Allora cara Sindaca, bella l’ordinanza, bella la tutela degli animali, belle le interviste in tv, ma non sarebbe forse il caso di controllare che le regole vengano rispettate?