I lavori di scavo per le condutture del gas sembrano essere eterni in via Monte Cervialto ...al momento di fronte al CONAD lo scavo a bordo marciapiede ha "imprigionato" i cassonetti AMA che invece di essere spostati momentaneamente magari dall'altro lato della strada sono stati posizionati sul marciapiedi , riempiti all'inverosimile dagli utenti e non svuotati perchè irraggiungibili dai mezzi AMA...situazione insostenibile che urge risolvere.