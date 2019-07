LA SEGNALAZIONE - Scalo di San Lorenzo quattro mesi di lavori per un marciapiede

Dall'inizio di marzo, ovvero da quattro mesi, sono in corso a Scalo di San Lorenzo dei lavori per mettere in sicurezza le banchine. Quando ci sono lavori è sempre una cosa lodevole, tuttavia trovo assurdo una serie di cose.

Prima di tutto i tempi: alla fine parliamo di un marciapiede. Si tratta di neanche 50 metri di strade: senza entrare nella retorica dei giapponesi che ricostruiscono strade spezzate dai terremoti, penso il tempo e la grandezza del marciapiede parlino da soli. Inoltre da due mesi la banchina, come si vede dalle immagini, è praticamente pronta. Cosa si aspetta ad aprire?

Altra cosa: quella fermata così com'è è molto pericolosa. Tante persone corrono da porta maggiore per prendere il tram e come si vede dalle immagini le macchine le sfiorano. Si aspetta il morto?

Infine una domanda: ma siamo certi fosse prioritario rifare la banchina? Nel video che vi mando potete vedere come è ridotta la banchina gemella. Non è assolutamente insicura, anzi. Se soldi dovevano essere spesi forse qui era l'ultimo punto e per l'ultimo dei motivi.

Grazie per l'attenzione.