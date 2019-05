Lavori non pervenuti

Spett.le RomaToday salve, volevo segnalare un (ennesimo) caso di disservizio, un esempio di come degrado o abbandono o cattiva pianificazione (o chissà qual'è il vero motivo), comportano notevoli disagi e traffico. Ci troviamo all'uscita del tunnel della Tangenziale Est in direzione Stadio Olimpico (visibile in foto), le transenne sono state messe a causa di alcune radici degli alberi antistanti che hanno alzato il manto stradale e prodotto dei pericolosi dossi. Peccato che la situazione sia così da almeno un paio di mesi e nessun lavoro sia mai stato iniziato. Immaginate quanto possa essere trafficato quel tratto di strada e cosa possa comportare il restringimento da due ad una corsia in quel punto.. Sono stati fatti lavori in relativamente breve tempo qualche centinaio di metri prima (viadotto di Corso Francia) nelle scorse settimane, comprendendo bene i disagi che avrebbe provocato restringere ad una sola corsia un tratto di tangenziale, mentre questa situazione versa nel più completo abbandono.