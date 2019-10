Lavori in corso? Ma quanto durano?

Parliamo sempre della Stazione Due Ponti, linea della Ferrovia Roma - Viterbo gestita da ATAC, sono ormai mesi che il sottopassaggio della Stazione è in queste condizioni a seguito dell'installazione di nuovi tornelli che dovrebbero essere riservati alle persone con ridotta mobilità, a parte il fatto che gli ascensori che dovrebbero permettere l'accesso a queste categorie non sono mai stati in funzione, ma almeno potrebbero togliere il materiale che non è più necessario ai lavori e magari ricordarsi di ripulire. Grazie