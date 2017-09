Laurentina, lasciate ogni speranza

Da quando sono ricominciate le scuole la situazione è peggiorata drasticamente.Via Laurentina è un cantiere aperto da oltre 6 anni e ci si organizza partendo prima, ma se i nostri figli arrivano alla Stazione Metro Laurentina e trovano questa situazione per una linea, la 765, che è in queste condizioni, la vedo veramente dura parlare di un Paese civile. Ieri circa 70 ragazzi non sono potuti entrare alla prima ora a scuola in via Morandini per colpa degli autobus che non partivano dal capolinea. La foto è invece di questa mattina, alle 07.40.