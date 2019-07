"Laurentina, entra in funzione il filobus". Non c'è stato uno studio sulla viabilità

La nuova viabilità su via di Tor Pagnotta dai primi di giugno si trasforma nella impercorribilità della stessa strada, nel tratto che va dal rondò tra via della Cecchignola e via di Tor Pagnotta, in direzione e fino a via Laurentina. Infatti i nuovi semafori e i nuovi sensi di marcia (o obblighi relativi) rendono percorribile quel tratto di strada solo a carissimo prezzo in termini temporali e di sicurezza; l'obbligo di mantenimento della direzione all'altezza di via Arturo D'Aspro, che impedisce la svolta a sinistra a migliaia di cittadini e lavoratori, obbligandoli ad arrivare fino alla nuova rotatoria in via Laurentina (che detiene il "Guinness" per il primato di essere l'unica rotatoria al mondo con due semafori) fa allungare il percorso inutilmente andando ad ingorgare la rotatoria stessa, che già si trasforma normalmente in un pericolosissimo continuo blocco stradale non appena diventano rossi i semafori all'incrocio con via Acqua Acetosa Ostiense (per chi si dirige verso il GRA). Inoltre i "funghi" gialli disposti sul manto stradale della stessa via di Tor Pagnotta subito prima dell'incrocio con via Mario Carucci (per chi tenta di andare verso via Laurentina), laddove la strada curva verso destra, rendono pericoloso il transito a quei cittadini che, circolando su mezzi a due ruote, trovano la strada bloccata da uno dei nuovi semafori posto al termine della curva, ho visto personalmente motociclisti caduti a terra per aver tentato di frenare su quei temibili "funghi" gialli posti a delimitare le corsie (che sia un modo studiato per diminuire la quantità di "Dueruotisti a Roma?). Così come è stata realizzata la viabilità, a fronte di alcune centinaia di cittadini che gioveranno (forse) dei nuovi mezzi pubblici, molte migliaia perderanno tempo, salute e soldi nel cercare di percorrere un tratto di strada prima percorribile. Mi auguro che tale pericoloso disservizio possa essere valutato e corretto per consentire la "viabilità" nel suo miglior significato.