Lampioni Spenti in via Delle Palme

Salve. Vorrei segnalare la situazione in cui versa il tratto di via delle Palme che va da via dei Ciclamini a via dei Castani. Ormai da circa due settimane, la strada è perennemente al buio. A nulla sono servite le telefonate ad Acea (che peraltro ha confermato come vi fossero altre segnalazioni per lo stesso problema). La mancata illuminazione stradale pone gli abitanti di questa via a varie tipologie di rischio ma a quanto pare non interessa a nessuno. Vi prego di voler pubblicare questa mia segnalazione, nell'attesa che si risolva il problema.