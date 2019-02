Si fa un gran parlare del fatto che la Capitale sta cambiando, che si sta facendo tutto il possibile per correggere gli errori del passato. Ebbene, in una via forse non a ridosso del Campidoglio ma che che passa tra Ikea e il centro commerciale Anagnina, dove passa chiunque, anche bambini a piedi, c'è un auto abbandonata da circa due anni. Sfondata, vetri rotti, pezzi smontati, immondizia, ecc. Le ripetute segnalazioni non hanno sortito effetti. Se questa è la nuova Roma....