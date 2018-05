La discarica di Via Flavio Stilicone

Come accade da parecchi mesi ecco la situazione pietosa di Via Flavio Stilicone. I marciapiedi fra Via Ponzio Comino e Via dell'Aeroporto non vengono spazati da mesi, le cartacce dei numerosi esercizi commerciali stranieri fanno da sfonod ad ogni scorcio e i cassonetti sono costantemente circondati da montagne di spazzatura. Tali montagne ostacolano la circolazione delle auto e impediscono il passaggio dei pedoni. Segnalazioni all'AMA e alla Polizia Municipale sono state fatte nei giorni precedenti, ma ecco il risultato di stamattina.