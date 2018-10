La Capitale d'Italia con un sito "beta"

Tra le prime cose da fare per la nuova amministrazione di Roma (luglio 2016) c'era il rinnovamento del sito. All'inizio di febbraio 2018 ecco la nuova piattaforma online. Ovvero si cercò di caricare la nuova piattaforma, ma alla fine qualcosa non funzionò e si dovette ripiegare sulla "versione beta", una versione del software non definitiva. I tecnici probabilmente non sono riusciti ancora a risolvere i problemi rilevati, perché la versione beta è tuttora quella utilizzata. Eppure si sta parlando del sito della Capitale d'Italia!