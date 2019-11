L'auto abbandonata a Villa Fassini

Un'automobilina abbandonata da circa un BIENNIO sulla via di accesso a Villa Fassini. Le segnalazioni alle autorità competenti sono già state fatte.... Cosa si aspetta a rimuoverla?!? Fate presto!! Questo quartiere negli ultimi tempi è sempre più spesso teatro di episodi violenti, segno che patiamo L'ABBANDONO ... Non ci dovete abbandonare perché da qui ogni giorno transitano davvero moltissimi bambini per raggiungere le scuole! La legalità passa anche dall'amore e dal rispetto per l'ambiente in cui si vive. SI CHIAMAVA CIVILTÀ...