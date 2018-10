Il 7 ottobre tutti i ragazzi iscritti e sostenitori delle associazioni giovanili della capitale impegnate nel territorio si incontreranno per L’AsSociata di Roma, un progetto che si svolgerà in una giornata e raccoglierà studenti, volontari, ragazzi appassionati di politica e presenti sul territorio, con un unico obiettivo: mettere a contatto i giovani impegnati nella società romana in contesti e modalità differenti, per discutere e mettersi a confronto su tematiche e problematiche riguardanti la loro città, cercando di individuare proposte e idee da presentare al Comune e alle amministrazioni territoriali. L’evento si alternerà tra: Plenarie, in cui le singole associazioni aderenti avranno la possibilità di presentare i loro progetti e valori; e dove ospiti condivideranno le loro esperienze e buone pratiche nel sociale; Tavoli di lavoro presieduti da ospiti qualificati in base al relativo tema, che modereranno la discussione aperta tra ragazzi di differenti provenienze e opinioni. Le risoluzioni finali saranno rese pubbliche sulla piattaforma dell’evento e verranno portate all’attenzione delle istituzioni, rappresentando quindi la base per un concreto impegno futuro da parte di tutti e finalmente i giovani romani avranno la possibilità di dire la loro e rendersi parte attiva di un cambiamento ormai atteso da tempo.