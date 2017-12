italgas - appuntamenti mancati per allaccio utenza GAS

E' da un mese e mezzo che, prima con Enel e dopo con ENI, ho chiesto l'attivazione del contatore del gas. Dopo aver assolto a tutte le richieste pro attivazione servizio, ho fissato l'appuntamento per poter avere l'installazione del contatore gas. Ormai sono già quattro volte che nessuno dell'Italgas si presenta e si degna di dare risposta o giustificazione. Ho inviato segnalazioni ad Enel prima ed ENI dopo ma in qualità di fornitori del servizio non hanno alcuna voce in capitolo con il distributore di zona ITALGAS che peraltro non risponde mai al numero verde. Questa la cronistoria degli appuntamenti a cui nessuno si è presentato ne degnato di avvisare del mancato appuntamento: 09.11.2017 dalle 16 alle 18 16.11.2017 dalle 16 alle 18 07.12.2017 dalle 12 alle 14 14.12.2017 dalle 16 alle 18 il prossimo appuntamento è il 27 dicembre. ho letto sui forum che questo è un problema molto frequente e che crea ovviamente enormi disagi a chi deve prendere possesso di una casa.