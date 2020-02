Intervento di pulizia di Via Maccagnani da parte dei residenti

Sabato 1 Febbraio, come ormai consolidata tradizione, alcuni residenti di Via Maccagnani sono scesi in strada "armati" di attrezzi per il giardinaggio, ramazze, guanti e sopratutto tanta buona volontà per pulire Via Maccagnani da erba e sterpaglie; queste ultime, ormai divenute di medie dimensioni, oltre ad invadere sia i marciapiedi che la carreggiata, stavano rovinando il manto stradale. Nonostante sia stato un momento conviviale di partecipazione collettiva, fà riflettere come ad oggi, a dispetto dei ripetuti sollecitì verso gli enti competenti (sia Ama che ufficio giardini Municipale e Comunale), l'unica soluzione per vivere in un ambiente decoroso e pulito sia la mobilitazione dei residenti che si devono sostituire agli enti preposti.