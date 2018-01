Insediamenti abusivi Stadio Olimpico

Espongo l'incresciosa situazione fuori controllo degli insediamenti abusivi alle pendici del Monte Mario, a due passi dal Foro Italico. In Via Gomenizza (da anni) e Via Roberto Morra di Lavriano, di fronte al Ponte della Musica (dai primi giorni del 2018) stazionano dei camper (con assicurazione RCA scaduta) con all'interno degli occupanti. Accanto, si trovano delle macchine di servizio, il più delle volte parcheggiate in mezzo alla strada, dalle cui batterie viene ricavata energia, presumibilmente per elettricità e riscaldamento. Le condizioni igieniche intorno all'area sono precarie: vi è odore di urina, le persone che vivono lì usano il marciapiede come propria pertinenza per oggetti di ogni tipo, e la strada come area per parcheggiare la macchina. Per non parlare poi dei bambini, che trascorrono intere giornate completamente abbandonati a se stessi, in quell'ambiente insalubre, privi dell'educazione che spetterebbe loro. Trovo inaccettabile che a due passi dallo Stadio della Capitale d'Italia possano essere tollerate situazioni di tale degrado, sia nel rispetto dei cittadini che meritano di vivere in una città dignitosa senza accampamenti abusivi (una città degradata genera altro degrado, povertà, morti), sia di chi si trova in una situazione precaria e di difficoltà, e che quindi deve essere supportato in maniera corretta.