Inquinamento acustico quotidiano in via Gregrorio XI 101

Vorrei segnalare la noncuranza di questo centro di distribuzione bevande aperto dalla mattina alle 6,30 alle 19 circa in cui non curanti della vicinanza con abitazioni limitrofe iniziano la mattina presto a scaricare casse di bottiglie, urla e schiamazzi tra gli operai. I camion di dimensioni non adatte alla via di ingresso a questo magazzino perchè cingolati creano disagio alle persone che abitano in questi palazzi per via dell'eccessivo rumore e scarico maleodorante. Mi appello a chi di dovere per fare in modo che ci sia più rispetto per le persone che abitano qui, che hanno sicuramente fatto sacrifici per comprare una casa e che ora si trovano a dover vivere in questa situazione insostenibile quotidianamente. Iniziamo a rispettarci a vicenda, la vita sarebbe molto più interessante.