Iniziativa di pulizia a San Basilio

Salve, volevo segnalare un'iniziativa volontaria di alcuni cittadini residenti in Via Antonio Provolo svoltasi domenica scorsa 15 settembre in cui questi hanno ripulito la strada che versava in totale stato di abbandono. Sono stati riempite 20 Ci piacerebbe dare risalto a questa iniziativa il più possibile con la speranza che possa sensibilizzare altri cittadini o ancor di più il municipio affinchè possa prendersi maggior cura della zona. Grazie per l'attenzione e aspetto risposta per sapere se devo fornire maggiori dettagli. Cordiali saluti, Elisa Barboni