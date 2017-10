Strada come potete vedere complimente sterrata al limite dell impraticabilità,quando piove diventa molto pericolosa,per altro essendo una via senza illuminazione per via di mancanza di lampioni la sera e molto frequentata da autoveicoli con transessuali all interno facendo atti osceni in luogo pubblico e una volta finito il servizio gettano tutto in strada e cosi diventa impossibile vivere avendo dei bambini piccoli diventa davvero preoccupante,spero in un vostro aiuto, Grazie