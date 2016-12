Incrocio pericoloso ad Ostia

Volevo far presente che all'incrocio tra Viale dei Promontori e Via Genoese Zerbi (Ostia Lido), a causa della pericolosità dell'incrocio, avvengono incidenti più o meno gravi, con una frequenza piuttosto elevata. Ne è avvenuto uno il 1 novembre tra macchina della polizia e un'altra macchina piuttosto pericoloso (vi era articolo anche su RomaToday sezione Ostia). il 23 dicembre una macchina ha sbandato danneggiando gravemente due macchine parcheggiate (di solito ci rimettono anche le "innocenti" macchine regolarmente parcheggiate). Il 25 dicembre un nuovo scontro tra due macchine, sempre in prossimità dell'incrocio (sono intervenuti anche i vigili). A pochi metri vi è il commissariato della Polizia di Ostia. Aspetteranno il morto per costruire una rotatoria? E' possibile scrivere un articolo a riguardo? Grazie Alessia Ceci