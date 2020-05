L'incrocio assurdo

È possibile che nel 2020 non sono riusciti a sistemare questo incrocio, almeno studiate per una rotonda questa fila enorme come tutte le mattine dal GRA e da fuori Roma per GRA? Oppure non c'è interesse. Spero che qualche tecnico del municipio veda il mio post e vada a controllare la situazione, è un tratto abbandonato a se stesso, illuminazione inesistente per un tratto di 700mt nemmeno i pali esistono, Strada dissestata, i poveri centauri devono percorrere contromano la prenestina da GRA a incrocio torrenova, TUTTO QUESTO È INCREDIBILE, grazie Roma today