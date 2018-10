È incredibile che nel 2018 basti una pioggia e si allaga tutto ero in scooter e potevo ammazzarmi neanche un cartello luminoso sul quel tratto che avvisi pericolo allagamento, non chiedo di mettere una fogna per raccogliere le acque piovane ma almeno dateci la sicurezza stradale caspita. Grazie Roma today che ci sei almeno tu per farsi che gli arrivino i nostri avvisi, commenti ecc