Immondizia al Don Bosco

Spesso è cosi. Trattenere il respiro, come quando stai per affogare, tuteli parti di te che altrimenti morirebbero. Non riesco a guardare e non pensare che è il posto in cui vivono migliaia di persone, uomini, donne, anziani, bambini. Un danno ambientale, una sofferenza di cui tutti provano a farsi carico, ma nessuno riesce a trovare soluzioni. Mi piacerebbe che l'amministrazione comunale si facesse aiutare aprendo appositi spazi di progettazione partecipata. Il bene comune è sempre e comunque una priorità.