Il solito problema della MONDEZZA a Torre Angela

Non puoi lasciar passare nemmeno uma settimama senza scrivere o protestare che ritorni nuovamente a convivere con lo schifo, con la monsezza, con i topi, con il menefreghismo delle persone che se gli strilli ti mandano anche a quel paese fregandosene. NON SE NE PUÒ PIÙ, fate qualcosa vi prego. Stiamo veramente toccando il fondo. Ieri (è ho sbagliato a non farè la foto) avevo un gatto che mangiava un topo sulla macchina parcheggiata. Vi rendete conto!!!!! BASTAAAAAA CON QUESTO SCEMPIO