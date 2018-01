Dire che la.raccolta porta a porta è un fallimento ormai è scontato . Ma passare tutte le feste dovendo scavalcare i rifiuti per entrare in casa è veramente ridicolo . In tutto il periodo natalizio è passata solo una volta la raccolta dell'umido (e meno male ) . Grazie AMA di questo regalo speriamo che la befana , oltre alle feste , si porti via pure tutta sta monnezza .