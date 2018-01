Molte strade del quartiere Alessandrino sono piene di rifiuti da prima di Natale. Oltre alle criticità dovute anche alle feste esistono anche situazioni incacrenite: ci sono strade, come ad esempio via Francesco Bonafede o via del Campo nel tratto compreso tra via Luca Ghini e via Francesco Bonafede, che non vengono mai spazzate. Sarebbe lungo elencare tutte le criticità del quartiere. Le foto rappresentano solo alcune situazioni.