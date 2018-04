Questo è il passaggio che va di via Mezzocammino a Via Ettore Arena, non si passa ci sono delle persone ANZIANE DISABILI che non riescono a passare con il deambulatori e sono costretti a fare il giro (500m in più) per andare in farmacia o a prendere l’autobus. Il comune NON dovrebbe pulire le strade e tagliare l’erba?