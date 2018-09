Il non rispetto del nostro patrimonio culturale ed artistico

Salve, mi chiamo Carlotta e sono una cittadina romana di 29 anni. Oggi ho assistito ad un episodio di degrado urbano presso l'Ara Pacis di Roma. Moltissimi turisti in completa autonomia, malgrado ci fossero cartelli in cui si pregava di non entrare all'interno della vasca esterna all'Ara Pacis si introducevano a piedi nudi nella fontana, felici e pronti per essere fotografati, bagnandosi sotto il getto della fontana. Questo episodio è rimasto impunito. Nessun vigile urbano o agente è intervenuto per multare i turisti, che cosi terminato lo show sono spariti dopo aver portato a termine il loro "Bagnetto". Tutto ciò offende gravemente il sentimento nazionale e la memoria del monumento. Le fontane sono patrimonio dell'umanità e chi non rispetta le regole deve essere punito. La nostra città necessita di maggiori controlli e soprattutto più multe perchè l'amministrazione comunale deve funzionare in collaborazione con i cittadini ma anche con i turisti che venendo a Roma devono sapere che non possono fare tutto ciò che si vuole.